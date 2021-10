“Le corse sono le stesse dell’anno scorso, non sono diminuite, ma forse quello che possiamo dire è che sono sicuramente aumentati gli utenti. Quindi nelle prossime settimane avverrà un nuovo e attento monitoraggio che ci consentirà di aiutare la programmazione e tirare fuori delle soluzioni efficaci affinchè non ci siano disagi e disservizi per i pendolari”. Ad affermarlo è Gtt, Gruppo torinese dei trasporti.

Dopo le diverse denunce e pubblicate da La Voce la scorsa settimana relative soprattutto alla linea 49 ecco che è arrivata la risposta di Gtt.

“La linea 49 non ha subito variazioni, [...]