Dopo il presidente Cirio anche l’assessore Tronzano è positivo

Dopo il presidente, Alberto Cirio anche l’assessore alle Attività Produttive, Andrea Tronzano, è risultato positivo al coronavirus. Sono risultati invece negativi io vicepresidente Fabio Carosso, l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, e altri cinque assessori. Attesi domani i risultati per altri due assessori. “Ho già segnalato agli organi competenti le persone incontrare nelle ultime 72 ore e le ho personalmente avvisate – spiega l’assessore Tronzano -. Rimarrò in casa con la mia famiglia per 15 giorni e continuerò a lavorare come sempre, al servizio del Piemonte e del presidente Cirio. Dobbiamo fare partire le misure che aiuteranno le imprese a sopportare queste inaspettata crisi“.

