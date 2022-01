TORRAZZA PIEMONTE. Era il 17 giugno 2021 quando, con un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente, il parco giochi di via Roma a Torrazza è stato chiuso al pubblico. Il primo cittadino Massimo Rozzino aveva motivato questa decisione asserendo che la pavimentazione dei vialetti presentasse degli avvallamenti, essendo quindi pericolosa per bambini ed anziani.

Tuttavia, solo con una determina del 30 agosto scorso, il sindaco ha affidato l’incarico per i lavori presso il parco di via Roma. Gli interventi, quantificabili per circa 14 mila euro, dovrebbero consistere nell’estirpazione delle siepi, nella rimozione e sostituzione della recinzione che delimita [...]