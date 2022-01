Mentre i contagi salgono, in città hanno sfondato il muero dei 700, mercoledì mattina, alle 9, le prime persone si sono messe in fila per effettuare il tampone rapido. Dopo due anni dall’inizio della pandemia anche a San Mauro si potrà, finalmente, effettuare un tampone gratuitamente.

Siamo in via XXV Aprile, è nella Sala Antonetto del centro multimediale che ha aperto i battenti il primo punto tamponi della città dall’inizio della pandemia.

Di prima mattina, tra le persone arrivate ci sono anche i primi positivi, scovati grazie al personale medico che, volontariamente e [...]