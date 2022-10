La Collana Images di Edizioni Pedrini si amplia e si arricchisce di un nuovo titolo: “Ritratti – Donne e uomini nella storia del Canavese” autore il dott. Fabrizio Dassano.

“Si avvertiva la necessità di esplorare il -limes- biografico canavesano” ci dice il direttore editoriale Ennio Pedrini, e aggiunge: “quel confine tra la luce della notorietà e l’ombra del silenzio, nel quale sono relegate figure importanti di donne e uomini che hanno costruito parte della storia canavesana con contatti e collegamenti che ne hanno in alcuni casi, esteso l’importanza superando gli stretti confini geografici oggi applicati”.

L’autore Fabrizio Dassano nel libro pubblicato dalla Edizioni Pedrini di 238 pagine, con copertina a colori realizzata dal disegnatore eporediese Paolo Marengo, ha realizzato una ricerca documentata dando spazio a molte figure femminili, troppo a lungo ignorate, e di uomini un tempo celebri, provvedendo a porli nella giusta evidenza. Fabrizio Dassano ha indagato nell’antichità: “Sono vite di persone illustri che sono state l’incarnazione della fede, dell’amore, della perseveranza, della rivoluzione e della reazione, ma soprattutto della passione” – ci dice Dassano – “ di un territorio che ha visto uomini preistorici, salassi, romani, longobardi, bizantini, borgognoni, monferrini, savoiardi, ebrei, arabi, francesi, tedeschi, di qualunque religione e etnia”. Continua Dassano: “Tutti hanno fatto unico questo territorio. Particolare attenzione è stata dedicata alla figura femminile che purtroppo nella storia di queste lande, come nel resto d’Europa, non è mai emersa appieno”.

E’ importante riscoprire questi personaggi canavesani vissuti tra Ottocento e Novecento, che si sono distinti e hanno lasciato traccia nel corso dei secoli. L’obiettivo è quello di aggiungere un tassello che ne rende merito nel contemporaneo evitandone l’oblio, fornendone una “topografia della memoria” per ricondurli al presente.

Il libro sarà in distribuzione nelle librerie dal fine ottobre, ordinabile sulle principali piattaforme editoriali italiane e sul sito di edizionipedrini.com

Biografia Dassano

Nato a Ivrea e lavora al Liceo classico “Carlo Botta” di Ivrea. Laureato in Lettere Moderne presso l’Università di Torino, è specializzato in Storia militare presso l’Università “Niccolò Cusano” di Roma. Insegna storia del territorio presso l’Uni3 di Ivrea e ha pubblicato i seguenti volumi: Pietro Monte – Scienziato, insegnante e fondatore dell’Asilo di Tonengo (1998), Storia del teatro in Piemonte (2012), Valter Caffaro, dritto in mezzo al cuore (2013), Ex voto della Grande Guerra nell’eporediese e nelle valli alpine canavesane (2015), Bernardo Perazzone, un fotografo eporediese alla Grande guerra (2018), Soldati di Napoleone! Piemontesi e valdostani dei Dipartimenti della Dora e della Sesia decorati con la Legione d’Onore (2021)

