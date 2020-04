Doniamo sangue e facciamo la nostra parte!

In questo momento così grave per il Paese è indispensabile da parte di tutti noi un’assunzione di responsabilità. Vi esorto tutti di conformare il nostro comportamento alle precauzioni raccomandate ed alle disposizioni normative di recente emanazione oltre che un obbligo è un dovere civico. Invito tutti i donatori, che hanno sempre avuto un alto senso di responsabilità e consapevolezza del ruolo rivestito nel sistema sanitario nazionale, a continuare a fare la loro parte, a scendere in prima linea per reagire a questa emergenza, così come fanno medici, infermieri e gli altri volontari della sanità, per garantire le necessarie terapie a tutti coloro che in questo momento ne hanno bisogno e sono tanti. Tutte le Unità di Raccolta del Paese si sono attrezzate per rispettare le indicazioni del Centro Nazionale Sangue, del Ministero della Salute e del D.P.C.M. 8/3/2020. Chi è in buona salute può andare a donare, contattando prima il proprio Centro Raccolta di riferimento per evitare affollamenti, facendo così la propria parte nello scongiurare un’altra emergenza: quella della “carenza di sangue” che in questo momento la nostra amata Patria non si può permettere. In Italia oltre 1800 pazienti al giorno che hanno bisogno di supporto trasfusionale. Per natura precauzionale se volete venire a donare avvisatemi che cercherò di dare orario programmato per evitare aggregazione eccessiva nei locali di attesa, mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale, almeno 1 metro. Nella prenotazione telefonica Vi verrà chiesto se avete febbre, tosse o difficoltà a respirare. Nei 14 gg precedenti l’insorgenza dei sintomi siete stati in area a rischio. Se avete avuto stretti contatti con un caso di tampone dubbio o caso confermato di covid-19. Se la temperatura corporea è superiore a 37,5 gradi. Solo con risposta negativa delle quattro domande potete donare, se no chiamate il Vostro medico curante o il 112. Prima della donazione Vi sarà nuovamente misurata la temperatura. La donazione è una grandissimo gesto di generosità venite a donare a Favria mercoledì 8 aprile , cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno di Te e grazie se fate passa parola. Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827

Favria, 2.04.2020 Giorgio Cortese

La serenità è la vera forza della vita e allora vieni a donare a Favria mercoledì 8 aprile, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20.

Sperare è nella nostra umana natura, se non abbiamo speranza saremmo simili ad una bicicletta senza ruote, e non andremmo avanti. Coraggio!

