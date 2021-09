Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Buongiorno a tutti.

Nella vita quotidiana vogliamo tutti essere qualcosa, contare nei confronti dei nostri simili. Sicuramente non serve per contare nell’avere più like e mi piace. Questo non vuole dire avere peso e consistenza, per non sbagliare unità di misura e pesare veramente fate del bene agli altri. Per questo venite a Favria MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portate sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio. Donate la vita, qui non facciamo like ma del bene veramente.

Donazioni mese di Ottobre, Canavese zona 2 Fidas

Sono così felice di vivere in mondo dove ci sono i mesi di ottobre. Sarebbe terribile se passassimo direttamente da settembre a novembre e così possiamo donare il sangue a ottobre.

Favria, mercoledì 6 ottobre

Ciriè, giovedì 7 ottobre

Rivarolo, venerdì 8 ottobre

Forno, sabato 9 ottobre

Corio, domenica 10 ottobre

Pertusio, domenica 10 ottobre

Levone, sabato 16 ottobre

Forno, domenica 17 ottobre

Salassa, domenica 17 ottobre

Ciriè, martedì 19 ottobre

Corio, martedì, 19 ottobre

Rivarolo, venerdì 22 ottobre

Valperga, venerdì 22 ottobre

Rivara, sabato 23 ottobre

Agliè, lunedì 25 ottobre

Lombardore – Rivarossa, martedì 26 ottobre

Bosconero, mercoledì 27 ottobre

Pont c.se, venerdì 29 ottobre

Barbania, domenica 31 ottobre

Aglie’ 331-3539783

Barbania / Front 347-9033496

Bosconero 011-9889011 e 338-7666088

Cirie’ 340-7037457

Corio 348-7987945

Favria 333-1714827

Feletto 339-1417632

Forno Canavese _ 338-8946068

Levone 340-0675250

Locana 349-6623516

Lombardore / Rivarossa 333-3310893

Montanaro 377-7080944

Ozegna 334 7717626

Pont 333-8937412

Rivara 339-6339884

Rivarolo Canavese 348-9308675 e 347-4127317

San Giusto Canavese 377-1213021

Valperga / Salassa / Pertusio 347-5821598

Varisella / Vallo 333-9584743

Favria, 27.09.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità. Felice lunedì

Stupirsi ogni giorno vuol dire apprezzare le meraviglie che la vita ci dona. Ti aspettiamo a Favria MERCOLEDI' 6 OTTOBRE 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

