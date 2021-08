Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Donazioni Fidas zona 2 Canavese mese di settembre.

Il sangue è destinato a circolare condividiamolo specialmente in questo mese. In estate occorre la stessa quantità di sacche del resto dell’anno perché non calano i malati che necessitano di trasfusioni, non calano gli interventi chirurgici, non calano i casi di emergenza. Cala invece in modo preoccupante la disponibilità di sangue che abbiamo sempre potuto garantire grazie alle donazioni.

Locana, giovedì 2 settembre

Feletto, domenica 5 settembre

Rivarolo C.se, lunedì 6 settembre

Pont C.se, sabato 11settembre

Valperga, domenica 12 settembre

Pont C.se, lunedì 13 settembre

Varisella, venerdì 15 settembre

Rivarolo C.se, giovedì 16 settembre

Bosconero, domenica 19 settembre

Ozegna, lunedì 20 settembre

Rivarolo C.se. venerdì 24 settembre

Aglie’ 331-3539783

Barbania / Front 347-9033496

Bosconero 011-9889011 e 338-7666088

Cirie’ 340-7037457

Corio 348-7987945

Favria 333-1714827

Feletto 339-1417632

Forno Canavese _ 338-8946068

Levone 340-0675250

Locana 349-6623516

Lombardore / Rivarossa 333-3310893

Montanaro 377-7080944

Ozegna 334 7717626

Pont 333-8937412

Rivara 339-6339884

Rivarolo Canavese 348-9308675 e 347-4127317

San Giusto Canavese 377-1213021

Valperga / Salassa / Pertusio 347-5821598

Varisella / Vallo 333-9584743

Favria, 25.08.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. La vita è sempre un continuo sorprenderci, per gioire di una piccola o di una grande cosa, questa è la vita. Felice mercoledì

