Consiglio comunale importante: è stato infatti approvato il Documento Unico di Programmazione, oltre alle aliquote Imu; queste ultime rimangono invariate rispetto all’anno precedente, rispettivamente al 5 per mille per le abitazioni principali, 10,6 per mille per i fabbricati di categoria D, 1 per mille per i fabbricati rurali a uso strumentale, 9,1 per mille per i terreni e 9,6 per mille per le aree fabbricabili. Invariata anche l’addizionale comunale Irpef.

Per quanto concerne i debiti dei cittadini nei confronti del Comune, l’Amministrazione ne ha affidato la riscossione coattiva all’Agenzia delle [...]



