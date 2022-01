Donate Buon Sangue!

Donare il sangue è importante anche e soprattutto in questo momento.

Il bisogno di sangue non si ferma mai: ogni giorno 1.800 persone necessitano di trasfusioni per poter sopravvivere.

Nonostante il Coronavirus l’appello che faccio è chiaro: vieni a donare.

MERCOLEDI’ 12 GENNAIO A FAVRIA

cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20.

A gennaio fatti un regalo donando il rosso sangue, dona la vita. La richiesta di sangue non si ferma mai.

Vieni anche Tu nell’esercito solidale che ogni anno salva migliaia di vite.

La donazione è un gesto responsabile che può essere compiuto solo se in buona salute. Età 18-60 anni, per candidarsi a diventare donatori.

È possibile continuare a donare fino al compimento del 65° anno d’età e fino al 70° anno previa valutazione del proprio stato di salute. Peso non inferiore ai 50 kg e con un buon stile di vita, nessun comportamento a rischio che possa compromettere la nostra salute e/o quella di chi riceve il nostro sangue.

L’idoneità alla donazione del sangue viene stabilita da un medico mediante un colloquio, una valutazione clinica e una serie di esami di laboratorio previsti per garantire la sicurezza del donatore e del ricevente.

Il dono del sangue è un gesto che viene compiuto sempre in assoluta sicurezza.

Non ci sono evidenze scientifiche che dimostrino la trasmissione del coronavirus attraverso le trasfusioni di sangue ed emocomponenti. Programmando le donazioni, inoltre, si evitano assembramenti e il contatto con altre persone è molto limitato.

Ai donatori di sangue non viene richiesto il green pass.

Dal 15 ottobre 2021 la certificazione verde è diventata requisito fondamentale per l’ingresso nei posti di lavoro, ma non per venire a donare il sangue.

Per i donatori che accedono viene misurata la temperatura e il rispetto del distanziamento sociale.

Il donatore che dovesse manifestare sintomi influenzali o da Covid-19 nei 14 giorni che seguono la donazione è invitato a darne comunicazione immediata al Presidente del Gruppo di Favria o all’unità di raccolta.

Per info e prenotazioni cell 3331714827

Favria, 11.01.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nella vita quotidiana in ogni nostra azione, oltre a ciò che si fa, conta l’intenzione del perché la si fa! Felice martedì

Viva la vita se doni la vita. Ti aspettiamo a Favria MERCOLEDI’ 12 GENNAIO 2022, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

Commenti