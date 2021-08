Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Donare sangue fa bene alla salute… alla Tua che doni!

Donare il sangue è un gesto concreto che fa bene a te e fa bene agli altri… cosa aspetti? Tutti possono donare, l’importante avere un’età compresa tra i 18 e i 60 anni, pesare più di 50 kg ed essere in buona salute. A causa dell’emergenza pandemica da COVID-19 è obbligatoria la prenotazione e si rammenta che è indispensabile indossare la mascherina durante tutte le fasi della donazione. Il medico visiterà ovviamente una persona alla volta, indossando idonei DPI a tutela della propria e dell’altrui salute. Anche il volontari del Direttivo Fidas Favria addetti all’accoglienza, manterranno adeguate misure di sicurezza, un metro di distanza l’uno dall’altro, nessun contatto fisico, anche a loro verrà misurata la temperatura corporea prima di iniziare le attività di donazione. Verranno adottate misure di triage preliminare nella fase di accoglienza dei donatori: comprendenti la misurazione estemporanea della temperatura corporea. L’attivazione del triage è finalizzata ad evitare la possibile diffusione del virus nei locali. Ricordiamo che i donatori o aspiranti donatori devo presentarsi sempre con carta di identità e tessera sanitaria. Abbiamo bisogno di Te che se donatore o che non hai mai donato e vorresti venire a donare. Grazie per info cell 3331714827

Favria, 2.08.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. La vita non è fatta né di passato, né di futuro. La vita è fatta di tanti interminabili momenti presenti. Felice lunedì.

Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 6 AGOSTO 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Donate il sangue, donate la vita! Attenzione, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

Commenti