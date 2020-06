Donare Sangue è sempre una buona idea. Soprattutto in estate.

Non è possibile ricreare sangue in laboratorio quindi la donazione spontanea è l’unico modo per metterlo a disposizione di chi ne ha bisogno. Ciascuna donazione, poi, può salvare fino a tre vite. Questo gesto d’amore ha ricadute positive anche sulla nostra salute, migliora il flusso sanguigno e, grazie ad analisi specifiche, può rilevare malattie a uno stadio precoce. Un incentivo a prendersi cura di noi e sentirci più responsabili scegliendo un sano stile di vita. Il sangue può essere definito un vero e proprio farmaco salvavita e una donazione può aiutare in molteplici casi: trasfusioni per emergenze, patologie tumorali, interventi chirurgici complessi, difetti congeniti come la talassemia. La donazione di sangue è un grande atto di umanità e di civiltà. Diventa donatore!

Calendario donazioni sangue zona 2 Canavese, mese di luglio.

Ciriè San Carlo, giovedì 2 luglio

Rivarolo, 3 luglio

Favria, mercoledì 8 luglio

Valperga, venerdì 10 luglio

Forno, sabato 11 luglio

Corio, domenica 12 luglio

Pertusio, domenica 12 luglio

Forno, domenica 19 luglio

Levone, domenica 19 luglio

Salassa, domenica 19 luglio

Cirie’, san carlo, martedì 21 luglio

Corio, martedì 21 luglio

Pont C.se , giovedì 23 luglio

Aglie, venerdi 24 luglio

Rivarolo, venerdì 24 luglio

Rivara, sabato 25 luglio

San Giusto, sabato 25 luglio

Bosconero, lunedì 27 luglio

Lombardore-Rivarossa, martedì 28 luglio

Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827

Qui di seguito cellulari dei referenti gruppi dove potete prenotarvi

Aglie’ 331-3539783

Barbania / Front _ 347-9033486

Bosconero 011-9889011 e 338-7666088

Cirie’ 340-7037457

Corio 348-7987945

Favria 333-1714827

Feletto 339-1417632

Forno Canavese _ 338-8946068

Levone 340-0675250

Locana 349-6623516

Lombardore / Rivarossa 333-3310893

Montanaro 377-7080944

Ozegna 339-3921510

Pont 333-8937412

Rivara 339-6339884

Rivarolo Canavese 348-9308675 e 347-4127317

San Giusto Canavese 377-1213021

Valperga / Salassa / Pertusio 347-5821598

Varisella / Vallo 333-9584743

Favria, 29.06.2020 Giorgio Cortese

Ogni giorno le emozioni vanno vissute intensamente perché il cuore le scandisce senza tempo.

