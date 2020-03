Donare in maniera responsabile ed intelligente.

Donare sangue è un gesto che salva la vita e che, a differenza delle altre terapie, non ha alcun costo: né per le casse dello Stato né per chi ne usufruisce. La donazione del sangue è un mattone di solidarietà che contribuisce a salvare la vita dal momento che il sangue non è riproducibile in laboratorio ed è spesso ciò che occorre in prima battuta nelle sale operatorie e nei pronti soccorsi. Attenzione seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Grazie per la vostra collaborazione. Ti aspettiamo vieni a donare a Favria mercoledì 8 aprile , cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Ricordati di prenotare cell 3331714827

Favria, 28.03.2020 Giorgio Cortese

Ogni giornata è una piccola vita, ogni risveglio una piccola nascita, ogni nuova mattina è una piccola giovinezza.

Commenti