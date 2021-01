Donare il sangue, donare la vita!

Il sangue rappresenta circa l’8% del peso corporeo composto da globuli rossi, globuli bianchi e piastrine sospese nel plasma, ricco di proteine zuccheri, grassi e sali minerali. E serve per il trasporto di sostanze in tutti i distretti del corpo; ci difende dagli agenti estranei, compresi i microrganismi patogeni come virus, batteri e funghi; ci aiuta a riparare i danni dalle ferite con la coagulazione del sangue per evitare emorragie. E poi il sangue distribuisce il calore generato soprattutto dalla contrazione muscolare attraverso il controllo della circolazione periferica. Infatti quando abbiamo caldo i vasi sanguigni si dilatano, e diventiamo rossi, quando abbiamo freddo, invece, sono contratti. Nel sangue il 55%, è rappresentato dal plasma, il restante 45% è costituito da globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. Come si vede possiamo donare il sangue intero oppure il plasma dal catteristico colore giallo paglierino, composto per il 90% da acqua, per questo se si dona il plasma bisogna bere molto per reintegrare l’acqua. Si dona attraverso la plasmaferesi e il plasma i suoi derivati vengono comunemente somministrati a pazienti traumatizzati e pazienti con malattie epatiche gravi o chi ha subito forti ustioni. La donazione di piastrine serve per fermare forti emorragie. Il sangue si suddivide in gruppo A, gruppo B, gruppo AB e gruppo 0. La donazione di sangue intero è la donazione è la donazione più comune. La quantità di sangue donato è stabilita per legge ed è di 450 ml con variazioni del 10% in rapporto al peso corporeo, all’età e al sesso. L’intervallo tra due donazioni di sangue intero deve essere di almeno 90 giorni. Per le donne fino alla menopausa la frequenza è di un massimo di 2 donazioni di sangue intero all’anno. Una donazione di sangue intero dura in genere intorno ai 15 minuti. Il donatore, oltre al possesso dei requisiti generici, al momento della donazione dovrà possedere un valore di emoglobina (Hb) superiore a 13,5 g/dl se di sesso maschile, superiore a 12,5 g/dl se di sesso femminile. La donazione di plasma rientra tra quelle effettuate impiegando la procedura di aferesi. In questo caso ci si avvale di una apparecchiatura, chiamata Separatore Cellulare, che separa i diversi componenti del sangue in un circuito sterile, reinfondendo, poi, nel donatore i rimanenti tramite soluzione fisiologica. In questo modo è possibile prelevare soltanto il plasma, plasmaferesi. Una donazione di plasma da aferesi dura circa 40-50 minuti, e si dona fino ad un massimo di 700ml, il plasma, inoltre, essendo costituito principalmente da acqua, si rigenera più velocemente da donazione di plasma a sangue intero, da plasma a plasma il periodo di intervallo è di 15gg, da sangue intero a plasma il periodo di intervallo è di 30gg. La donazione di piastrine risulta essere più impegnativa per il donatore, in termini di tempo, raggiunge i 50/60 minutica i9 tempi di intervallo sono simili al plasma. Ogni anno 100.000 persone continuano a vivere grazie alle trasfusioni di sangue. Ma diventare donatore significa anche compiere una buona azione verso se stessi con i controlli clinici ai quali i donatori vengono periodicamente sottoposti e le analisi effettuate in occasione di ciascuna donazione aumentano sensibilmente la probabilitą di diagnosi precoce, in caso di malattia. La donazione di sangue e un atto volontario e gratuito e avviene il tutto su appuntamento evitando assembramenti in sicurezza sempre per i donatori. La raccolta e la distribuzione del sangue sono di competenza dei Centri trasfusionali. Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 5 FEBBRAIO 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio.

Favria, 29.01.2021 Giorgio Cortese

Ogni giorno c’è sempre speranza finché si continua a lottare.

