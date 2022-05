Sabato 7 maggio, in 62 punti vendita della rete Nova Coop torna la raccolta “Dona la Spesa” per raccogliere prodotti alimentari a lunga conservazione e beni di prima necessità da destinare alle persone che vivono in condizioni di disagio economico. L’iniziativa nell’ultima edizione ha consentito di raccogliere beni per un valore pari a 100.000 mila euro.

Come d’abitudine l’organizzazione dell’iniziativa è resa possibile dall’impegno congiunto dei Presidi Soci Coop e dei volontari delle realtà del terzo settore a cui viene devoluto il ricavato che, per tutta la giornata, presidieranno i punti di raccolta fornendo indicazioni utili su come donare.

I beni più idonei sono i prodotti alimentari a lunga conservazione come pasta, olio, riso, tonno, legumi in scatola, farina, sughi, zucchero, sale, biscotti, marmellate, latte, cereali, merendine, cioccolato, alimenti per la prima infanzia, pannolini, sapone per piatti e prodotti per l’igiene personale.

Nova Coop rinnova così il patto di collaborazione con le associazioni di volontariato, le onlus e le istituzioni locali impegnate quotidianamente nell’offrire aiuto a chi ne ha più bisogno. Le raccolte di “Dona la Spesa” si affiancano ad altre iniziative continuative che la cooperativa conduce durante l’anno, sempre legate al binomio cibo e solidarietà, per generare valore condiviso a vantaggio dei territori. La principale di queste è il progetto Buon Fine per il recupero sistematico degli alimenti invenduti o prossimi alla scadenza. Inoltre, dallo scoppio della pandemia in numerosi punti vendita sono stati installati cestoni fissi fronte cassa per l’offerta spontanea, che vengono gestiti sempre dalle onlus del territorio.

<Gli effetti della pandemia, della crisi economica e ora lo scoppio di una guerra vicina a noi hanno reso più precarie le situazioni di vita di molte persone. Fare fronte a una spesa, garantire dei pasti regolari e un’alimentazione più ricca ed equilibrata è un piccolo gesto di solidarietà che per qualcuno può significare grande aiuto e conforto – dichiara Carlo Ghisoni, direttore Politiche Sociali Nova Coop –. Insieme ai nostri soci e clienti ci impegniamo ancora una volta con Dona la Spesa per sostenere le tante realtà solidali che ogni giorno garantiscono un supporto o un pasto caldo a chi ne ha più bisogno>.

Commenti