Domenica 23 Ottobre alle ore 18.00, presso il Salone dei 2000 alle Officine ICO, Libreria Mondadori organizza un incontro, dal titolo” Una lunga vita per la fede, l’amore, la libertà” con Monsignor Luigi Bettazzi, Vescovo Emerito di Ivrea. Dialogherà con Don Piero Agrano. L’ingresso è libero sino ad esaurimento posti. E’ possibile prenotarsi mandando messaggio WhatsApp al 349.8282777

Oppure su Eventbrite

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-mons-luigi-bettazzi-fede-amore-liberta-441897095107

Il mese prossimo Monsignor Luigi Bettazzi compirà 99 anni. Scrittore davvero molto speciale, è autore di numerosi libri, fra i quali nell’incontro ricorderemo gli ultimi due: “Sognare eresie. Fede, amore e libertà” (Edb 2021) e “Io e noi. Riflessioni politiche e religiose” (La Meridiana 2022).

Laureato in teologia presso la Pontificia Università Gregoriana e poi in filosofia all’Alma Mater di Bologna, è stato Vescovo titolare di Tagaste (Algeria), Vescovo ausiliario di Bologna, quindi Vescovo di Ivrea dal 1966 al 1999. E’ l’ultimo prelato italiano vivente ad aver partecipato al Concilio Vaticano II. Nel 1968, inoltre, fu nominato presidente nazionale di Pax Christi e nel 1978 presidente internazionale. Nello stesso anno chiese, senza successo, di potersi offrire prigioniero in cambio di Aldo Moro. Famosissimi i suoi scambi epistolari con Enrico Berlinguer, sulla conciliabilità o meno tra fede cattolica e marxismo; e quello con Carlo De Benedetti, sul rapporto tra redditività di impresa e licenziamento degli operai. Nel 1992 ha partecipato alla marcia pacifista nel mezzo della guerra civile in Bosnia ed Erzegovina. Nel 2007 si è espresso a favore delle unioni civili e ha manifestato nei confronti delle coppie omosessuali il riconoscimento di un fondamento d’amore non diverso da quello eterosessuale. Un anno prima della sua ufficializzazione pronosticò la rinuncia di Papa Benedetto XVI.

