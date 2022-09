Lo ricorderanno in Argentina, soprattutto in Patagonia, nella provincia del Neuquén, il prossimo novembre. Perché don Domenico Milanesio, missionario salesiano di Settimo Torinese, morì un secolo or sono, nel 1922, il giorno 19 di quel mese. Ma pubblicazioni di taglio sia scientifico sia divulgativo per fare il punto sulla sua opera sono apparse negli ultimi tempi.

Era il 1877 quando Domenico Milanesio partì dall’Italia alla volta del nuovo mondo con la terza spedizione di missionari salesiani per l’Argentina. In Patagonia, fra i Mapuche e non solo, sarebbe diventato popolarissimo, tanto da essere definito «Padre de [...]