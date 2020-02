Riparava auto abusivamente, denunciato in Valle Vigezzo. Un’attività abusiva di autoriparazioni e gommista è stata scoperta dalla Polizia Stradale di Domodossola che ha messo sotto sequestro diverse attrezzature, tra le quali un ponte di sollevamento veicoli, due smonta gomme e due apparecchi per la bilanciatura. Al titolare dell’attività, che aveva sede in valle Vigezzo, è stata contestata anche la gestione irregolare dei rifiuti pericolosi. L’uomo, incensurato, titolare di regolare autorizzazione all’attività di riparazione di attrezzi e veicoli agricoli di piccole dimensioni, è stato segnalato alla Procura della Repubblica per la violazione della normativa ambientale relativamente all’accumulo di rifiuti senza le prescritte cautele e formalità. E’ stato anche multato per la violazione della legge che disciplina l’attività di autoriparazione in funzione della sicurezza della circolazione stradale.

