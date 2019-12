DOMODOSSOLA. Migranti: respinto dalla Svizzera danneggia un’auto, denunciato

Respinto al confine dai gendarmi svizzeri, la vigilia di Natale, un cittadino egiziano di 28 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver sfogato la sua rabbia accanendosi contro le auto in sosta. E’ accaduto a Domodossola. L’uomo ha danneggiato tre auto in sosta, mettendosi poi a dormire su una di queste. A chiamare i carabinieri è stato il proprietario di quest’ultima.

