DOMODOSSOLA. Incidenti sul lavoro: autopsia, operaio morto per schiacciamento

E’ morto per lo schiacciamento della spina dorsale Ivan Guizzarti, l’operaio di 26 anni vittima di un incidente del lavoro in una acciaieria a Pallanzeno, in Ossola. Lo ha confermato l’autopsia eseguita oggi, su disposizione della Procura di Verbania, che ha aperto una inchiesta sull’accaduto, raccogliendo anche le relazioni dello Spresal dell’Asl del VCO intervenuto quella notte.

