DOMODOSSOLA. Deve scontare condanna, fermato al confine

Doveva scontare 7 mesi di reclusione per furto e ricettazione commessi in Liguria il 37enne di origini palestinesi arrestato al confine di Domodossola. M.A., queste le iniziali del suo nome, è stato fermato alla stazione di Domodossola durante i controlli di confine. Era a bordo dell’Eurocity proveniente da Ginevra e diretto a Milano. Al controllo documenti gli agenti hanno verificato che su di lui pendeva un provvedimento di cattura emesso dalla Corte di appello di Genova per reati commessi tra il 2014 e il 2016. E’ stato portato in carcere a Verbania.

Commenti