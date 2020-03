DOMODOSSOLA. Coronavirus: Vallese intensifica controlli al confine

Intensificati da questa mattina i controlli in Canton Vallese (Svizzera) al confine con l’Italia. Le guardie di confine presidiano la stazione di Briga, prima città oltre la galleria del Sempione, per controllare i frontalieri in ingresso; chiesti permessi, contratti di lavoro e carta di identità .

In campo, nei controlli, anche unità cinofile. Una lunga coda si è formata sui marciapiedi della stazione ferroviaria vallesana: anche lì controlli intensificati.

Commenti