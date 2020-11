Domani vinceremo….

Ogni giorno il soffio della vita può sfuggirci di mano, che noi lo vogliamo o meno. Ci sono avversari temibili che seminano la morte e si annidano in ogni attimo nella nostra umana esistenza. Per quanto sfuggente e micidiale dobbiamo continuare a combattere questa epidemia. Una battaglia è sempre dura ma non partiamo mai da sconfitti. Oggi combattiamo con le uniche armi che abbiamo la prudenza e speranza. Perché abbiamo sempre la speranza di uscire vincitori!

Si vinceremo e non dimenticheremo ….

Favria, 26.11.2020 Giorgio Cortese

Se ogni giorno camminiamo sempre con la speranza nel cuore e non saremo mai soli.

