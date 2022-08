Si terrà lunedì 1 agosto, alle 16, nella Sala Sassoli della sede nazionale di Via Sant’Andrea delle Fratte, l’incontro fra il segretario Enrico Letta e una folta delegazione di sindaci dem per la presentazione dei punti programmatici dei sindaci. E’ quanto si legge in una nota. Saranno presenti il segretario Enrico Letta, il responsabile Enti locali, Francesco Boccia, e il coordinatore dei sindaci Pd, Matteo Ricci insieme a: Antonio Decaro, sindaco di Bari; Michele De Pascale, sindaco Ravenna; Dario Nardella, sindaco Firenze; Matteo Lepore, sindaco Bologna; Roberto Gualtieri, sindaco Roma; Mattia Palazzi, sindaco Mantova; Giovanna Bruno, sindaca Andria (BT); Valentina Ghio, sindaca Sestri Levante (GE); Katia Tarasconi, sindaca Piacenza; Mariarosa Barazza, sindaca Cappella Maggiore (TV); Elena Piastra, sindaca Settimo Torinese (TO); Massimiliano Presciutti, sindaco Gualdo Tadino (PG); Francesco Casini, sindaco Bagno a Ripoli (FI); Domenico Venuti, sindaco Salemi (TP); Massimo Seri, sindaco Fano (PU); Alessio Pascucci, ex sindaco Cerveteri (RM); Emiliano Deiana, ex sindaco Bortigiadas (SS). Micaela Fanelli, ex sindaca di Riccia (CB); Stefania Bonaldi, ex sindaca di Crema (CR); Maria Rosa Pavanello, ex sindaca di Mirano (VE). Le conclusioni del segretario Enrico Letta saranno trasmesse in diretta streaming intorno alle 17,30 sui canali Facebook e Youtube del Partito democratico.

Elezioni: la rosa del Pd dal Piemonte, priorità a uscenti

Priorità ai parlamentari uscenti. È quanto emerge dalle direzione del Partito democratico del Piemonte, che ha raccolto l’esito del lavoro delle otto Federazioni provinciali per la rosa dei possibili candidati per le elezioni, senza indicare formalmente posizionamenti in lista o nei collegi, “a causa – si legge in una nota dei Dem – della mancanza di solidi elementi relativi al perimetro delle alleanze e alle trattative di livello nazionale sulla presenza di altri soggetti e altre indicazioni nella stessa lista da parte della Direzione nazionale”.

Il Regionale chiede “che siano tenuti in considerazione alcuni criteri per la composizione delle liste delle circoscrizioni plurinominali e l’individuazione delle persone disponibili a battersi nei collegio uninominale” e cioè che “venga riconosciuto l’importante lavoro dei Parlamentari uscenti nell’interesse dei cittadini piemontesi”. I nomi sono Francesca Bonomo, Enrico Borghi, Davide Garigliano, Andrea Giorgis, Chiara Gribaudo, Mauro Laus, Stefano Lepri e Anna Rossomando.

Nella nota il Pd Piemontese sottolinea “la presenza di 6 membri piemontesi con incarichi esecutivi nel Pd nazionale, di cui 4 sono anche membri della segreteria nazionale, a riprova della presenza, in Piemonte, di un pezzo di classe dirigente del partito che di per sé costituisce elemento di valutazione circa eventuali invii di candidati”. Altri nomi proposti emersi dai territori sono per Torino Mauro Berruto, Carmen Bonino, Antonella Giordano, Roberto Montà, Daniele Volpatto e Francesca Troise. Per Alessandria Daniele Borioli e Maria Rita Rossa, per Asti Maria Ferlisi, Andrea Ghignone, Ornella Lovisolo e Luciano Sutera Sardo, per Biella il segretario regionale Paolo Furia, per Cuneo Mauro Calderoni, Luca Pione e Bruna Sibille. Per Novara Emanuela Allegra, Matteo Besozzi e Paolo Furia che ha dato la sua disponibilità anche per Vco e Vercelli, dove tra i nomi ci sono anche quelli di Gabriele Bagnasco, Mattia Beccaro, Maria Moccia e Sergio Svizzero. Tornando a Torino è stata stilata anche un elenco parziale di iscritti a candidarsi negli ultimi posti delle liste dei collegi plurinominali e sono Enzo Lavolta, Katia Ballone, Alessandro De Cillis e Federica Sanna.

