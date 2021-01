Domani il primo Tavolo di trasparenza sul deposito nazionale dei rifiuti radioattivi

E’ stato convocato per domani pomeriggio in modalità da remoto il primo incontro informativo del Tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare del Piemonte. Invitati anche i rappresentanti degli enti locali nei cui territori sono presenti aree individuate nella Carta Nazionale come potenzialmente idonee a ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

In Piemonte sono in tutto 8, due in provincia di Torino, 6 nell’Alessandrino, il totale in tutta Italia è di 67 aree. L’appuntamento, al via alle 15, potrà essere seguito sulla pagina Facebook della Regione Piemonte. Sogin, la società di Stato responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, illustrerà con Isin la Carta e i criteri che hanno portato all’individuazione delle aree.

“Sarà un importante momento di democrazia – commenta l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati – e un’occasione di massima condivisione e trasparenza per affrontare seriamente il confronto con gli enti locali e tutti i soggetti direttamente e indirettamente interessati alle scorie nucleari“. Delle 67 zone complessivamente individuate in Italia, in Piemonte ne figurano 8, di cui 6 in provincia di Alessandria e due in provincia di Torino.

