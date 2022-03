L’itinerario di “Sì Viaggiare” – in onda venerdì 1 aprile alle 13.30 su Rai 2 – parte dal Piemonte, da Ivrea, una città antica e moderna insieme, con i suoi edifici medioevali e la parte industriale, che incarna materialmente la visione del mondo della cultura e della società di Adriano Olivetti e che nel 2018 è entrata tra i siti Unesco, come racconta il servizio di Laura Gialli. Tappa, poi, in Emilia Romagna, a Bobbio, borgo medioevale pieno di fascino, a partire dal ponte che attraversa il fiume Trebbia, una struttura architettonica con 11 arcate irregolari conosciuta come “ponte del diavolo”. Si andrà poi all’Abbazia di San Colombano e al Museo Mazzolini con Massimiliano Clarizio. Infine, in Toscana, nel coloratissimo Borgo di Ghizzano, nel comune di Peccioli. In una regione ricca di arte classica, questo è un paese interamente affrescato che ha rilanciato il turismo grazie all’arte contemporanea e ad un processo virtuoso, un luogo che ha esplorato Daniela Bisogni.

