Domani!

È bello sentirsi dire “a domani”. Non sai come sarà domani, ma sai che c’è qualcuno pronto ad affrontarlo con Te. Sono certo che domani sarà un giorno speciale, o magari lo speciale è solo il normale che c’è oggi. Rifletto che il migliore messaggio che mi manda il futuro è di imparare a vivere il presente. Viviamo il presente come se fosse l’ultimo giorno e unico. La vita è meravigliosa e vale la pena combattere ogni giorno, ogni momento per renderla migliore, perché sia speciale. Nella mia mente alla sera prima di addormentarmi, tra le parole che profumano di passato regna un silenzio che può servire al presente. Sul domani non cala mai il sipario della vita, la mia speranza lo rende un infinito senza limiti nell’attesa che passo nella notte. Domani, l’oggi si prepara a rivivere sotto nuovi scenari nuove strade da percorrere. Al mattino mi dico sempre avanti, c’è da conquistare il futuro, dietro è rimasta l’esperienza, al presente c’è una vita da vivere.

A domani!

Favria, 25.02.2020 Giorgio Cortese

Nella vita incontro delle persone creative che sanno unire elementi umani con connessioni nuove ed utili

