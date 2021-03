DMDIGITAL, l’App della Uildm per favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità. Quando si parla di inclusione la UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare è sempre in prima linea. Questa volta stupisce tutti e lancia l’App DMDIGITAL, un dispositivo per promuovere e sostenere la ricerca e l’informazione sulle malattie neuromuscolari, nonché favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità.

Una sfida lungimirante, quella che si è posta UILDM in occasione dei sessant’anni della sua nascita e di quella della sua rivista “DM”. Rivista che ogni socio ricorda, con il suo inconfondibile profumo di carta stampata da leggere con voluttà, pagina dopo pagina. Ma ecco che UILDM, dopo essersi resa conto che molti suoi soci — a causa della perdita della mobilità degli arti superiori — faticavano a leggere la rivista in formato cartaceo, ha immediatamente contattato un team di esperti che si occupa di sviluppo software e app, dando così il via ad una delle iniziative più lodevoli di questo 2021.

DMDIGITAL presenta un efficiente motore di ricerca interno, con un’organizzazione degli articoli suddivisi per argomenti e categorie.

«Abbiamo voluto essere i primi a rispondere al bisogno fondamentale dell’inclusione tramite le nuove possibilità messe in campo dal digitale, per contagiare altre realtà portandole a compiere scelte simili, e per condividere con loro e con tutti il sapere che man mano acquisiremo con l’utilizzo del nuovo strumento» spiega Anna Mannara, Direttrice Editoriale di DM «Pur essendo le persone con disabilità motoria i nostri più vicini lettori, abbiamo sviluppato l’App tenendo conto di ogni tipo di disabilità, per esempio scegliendo un font facilmente leggibile e cercando di rispettare i contrasti di colori per favorire la lettura delle persone ipovedenti. L’app, inoltre, è compatibile con i lettori vocali.».

Facile comprendere come questo nuovo strumento permetterà di aumentare la relazione con i lettori di DM potendo produrre, d’ora in poi, contenuti con un flusso continuo e non più legato ai tempi di stampa. Di conseguenza aumenteranno le interazioni con il lettore, poiché la presenza sugli smartphone— statisticamente di immediato è più facile utilizzo rispetto a una rivista cartacea — significa dimostrare di saper (e di voler) cambiare la prospettiva sociale; significa non aggirare l’ostacolo ma abbatterlo.

«L’inclusione passa anche attraverso l’innovazione tecnologica: Uildm è una delle associazioni nazionali che si occupa di disabilità e che, per prima, ha lanciato uno strumento digitale per rendere l’informazione più accessibile e alla portata di tutti» osserva Renato Dutto, presidente della Sezione Uildm “Paolo Otelli” di Chivasso «Come Uildm chivassese, abbiamo addirittura l’onore di veder comparire nella Home page la nostra volontaria e psicologa, Eleonora Zollo!».

Ed è proprio Eleonora Zollo a spendere parole più che positive per il progetto realizzato: «Ritengo sia un traguardo notevole quello raggiunto, poiché permette a tutte le persone, anche a chi ha difficoltà motorie — in particolar modo coloro che a causa della debolezza muscolare hanno movimenti ridotti agli arti superiori — di poter leggere la nostra rivista e di tenersi sempre aggiornati!».

L’app DMDIGITAL ha un design accattivante, perfettamente al passo coi tempi; è chiara, facile da utilizzare e possiede un’interfaccia estremamente intuitiva.

È un’App professionale che però non esclude elementi emozionali grazie al generoso utilizzo dello storytelling (ossia della narrazione di storie personali) utilizzando diversi format che spaziano dalla scrittura ai video. Inoltre, l’inserimento di numerosi bottoni call to action mantiene costantemente alta l’attenzione del lettore, invitandolo a scegliere il percorso più idoneo a soddisfare la propria curiosità.

Attraverso un fulmineo click è, oltretutto, possibile conoscere indirizzo, numero di telefono e altri dettegli delle varie Sezioni regionali.

L’app è scaricabile da tutti gli store. Qui i link:

https://play.google.com/store/apps/details… (Android)

https://apps.apple.com/it/app/dmdigital-uildm/id1557896451 (IOS)

Commenti