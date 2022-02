Distretto diffuso del Commercio delle Terre Canavesane: alla firma il protocollo d’intesa. I sindaci di Agliè, Bairo, Castellamonte e San Giorgio Canavese annunciano che l’iter per la costituzione del Distretto è in dirittura d’arrivo.

Ecco il comunicato dei sindaci:

“In questi mesi i Comuni di Aglié, Bairo, Castellamonte (capofila), San Giorgio Canavese hanno proseguito le attività per la costituzione del Distretto Commerciale Diffuso delle Terre Canavesane per produrre il programma strategico triennale di azioni con gli obiettivi di: mettere in atto un programma marketing territoriale per valorizzare le diverse eccellenze mettendole a sistema; proporre un’offerta integrata rivolta contemporaneamente a più target; preparare le attività commerciali all’accoglienza, ognuna per le proprie capacità e specificità.

Le Amministrazioni hanno colto l’opportunità del Distretto per fare sistema definire una programmazione strategica che permetterà a questa area territoriale di rafforzarsi reciprocamente e di caratterizzare una propria offerta integrata per: a definizione e realizzazione del “brand identity” di distretto definizione e diffusione del brand “Terre Canavesane”; definizione e implementazione della comunicazione coordinata a livello di distretto; lo sviluppo di progetti sinergici con settori quali la produzione locale, il turismo, la cultura e l’arte; l’implementazione di semplificazioni amministrative per l’area di distretto tavolo tecnico tra funzionari dei comuni e uffici settoriali competenti per rivedere in maniera unitaria le regolamentazioni che influenzano le attività commerciali; l’introduzione di misure di fiscalità di vantaggio; la realizzazione di interventi inerenti all’ampliamento di spazi esistenti per attività commerciali, alla riqualificazione del verde e dell’arredo urbano, all’accessibilità e alla sistemazione della viabilità, alla predisposizione di attrezzature per servizi comuni; lo sviluppo di programmi di riqualificazione urbana coordinata; l’implementazione di strumenti digitali per la promozione delle attività commerciali; la messa in atto si strumenti di ascolto e informazione per operatori commerciali e dei consumatori; la realizzazione di azioni per la formazione continua agli operatori commerciali e consulenza personalizzata; informazione e servizi di accompagnamento degli imprenditori e degli addetti del settore; lo sviluppo di azioni di promozione finalizzate alla rivitalizzazione della rete distributiva e ad aumentarne l’attrattività.

In questi giorni è alla firma dei Comuni il protocollo di intesa con Confesercenti di Torino e Provincia nonché dei partner: CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO, CNA – CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO, COLDIRETTI TORINO, CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO, DIREZIONE DEL CASTELLO DUCALE DI AGLIÈ. SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI, UNIONE MONTANA VALLE SACRA, FONDAZIONE LINKS, ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA’ DELLA CERAMICA, ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI SAN GIORGIO CANAVESE, ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI, ARTIGIANI E PRODUTTORI DI AGLIÈ, ASSOCIAZIONE ARTE E COMMERCIO DI CASTELLAMONTE, CONSORZIO OPERATORI TURISTICI VALLI DEL CANAVESE, CENTRO IPPICO EQUIN’OZIO, ROLANDA QUARTER HORSES, ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO MICHELA, ASD SEZIONE PROVINCIALE FIPSAS, ASSOCIAZIONE PIATTELLA CANAVESANA DI CORTEREGGIO, ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FORGIA NEL CANAVESE, COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE ONLUS, ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BAIRO, ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SAN GIORGIO CANAVESE, ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO AGLIE’e CORALE DI BAIRO.

Con esso, i Comuni e i propri partner intendono costituire il Distretto formalmente, consapevoli del fatto che l’opportunità offerta dal bando della Regione Piemonte del gennaio scorso per l’istituzione del Distretto Diffuso del Commercio potrà essere uno strumento vincente per il territorio”.

I Sindaci dei Comuni di Aglié, Bairo, Castellamonte, San Giorgio Canavese

