Dopo il riconoscimento avvenuto nel 2021, la Regione Piemonte è partita con lo stanziamento dei contributi, per un totale di 1,265 milioni di euro, volti a finanziare i primi progetti presentati dai Comuni piemontesi riconosciuti come Distretti del Commercio.

Aglié, Bairo, Castellamonte (capofila), San Giorgio Canavese, riconosciuti come Distretto del Commercio Terre Canavesane, riceveranno pertanto un primo stanziamento di 50.600 euro, in aggiunta ai 20 mila euro erogati a luglio per la sola costituzione delle aree commerciali.

Con questa prima parte di sostegni economici, si entra dunque nella fase operativa per mantenere alta la qualità dell’offerta del commercio di vicinato che va sostenuto per ridurre la concorrenza delle grandi catene di vendita online e della grande distribuzione.

Al fine di mettere a fuoco le necessità più rilevanti per la preparazione del bando, la cabina di regia del Distretto Terre Canavesane, il 22 settembre scorso ha invitato i commercianti dei 4 Comuni a un tavolo di lavoro presso la sala consiliare di Castellamonte. Dal tavolo sono emersi spunti e idee importanti, perché è proprio sulle reali esigenze dei commercianti che va declinato l’impegno del Distretto.

“Come abbiamo detto fin dall’inizio di questa impresa, le nostre Amministrazioni hanno colto questa opportunità per fare sistema e mettere a valore le risorse di un ‘vero’ distretto, completo e integrato, grazie alle politiche portate avanti con lungimiranza dalle Amministrazioni locali che hanno puntato sulle specificità lavorando, nel contempo, a fare sistema tra di loro – spiegano i sindaci, Marco e Claudio Succio, Pasquale Mazza e Andrea Zanusso –. Abbiamo accolto con grande piacere e orgoglio la comunicazione a firma del Presidente Alberto Cirio e dell’assessore al Commercio Vittoria Poggio, con la quale la Regione Piemonte ci informa che il Distretto del Commercio Terre Canavesane riceverà uno stanziamento della somma di Euro 50.596,00 per le attività che si accinge a svolgere”.

