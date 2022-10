Con il ricorso in Cassazione si allungano i tempi per il versamento delle compensazioni per la discarica “Alice 3” ai Comuni di Alice Castello, Santhià e Cavaglià per un totale di cinque milioni di euro.

«Nel periodo compreso tra il 2008 e il 2013 – ha spiegato il primo cittadino alicese Luigi Bondonno – sono state conferite circa 800 mila tonnellate di rifiuti, con il versamento di 4 euro al Comune di Alice e 2 euro a Cavaglià e Santhià per ognuna di esse, oltre a una quota iniziale di circa 4 milioni [...]