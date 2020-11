Digitalizzazione e PMI: un aiuto concreto da parte di Incomedia

Incomedia organizza webinar gratuiti per supportare la digitalizzazione di commercianti e PMI italiane, nel momento particolare e delicato come quello che stiamo vivendo in questi mesi.

Il periodo di chiusura forzata messo in atto per contrastare la pandemia da COVID-19 ha obbligato moltissime realtà a fronteggiare una delle sfide più scottanti ed ardue di questi tempi: la digitalizzazione. Una sfida che non si può più rimandare.

La trasformazione digitale, prima considerata un’opportunità aggiuntiva, adesso è una vera e propria necessità, per creare una presenza sul web e garantire continuità agli affari. E’ proprio questo di cui si parlerà nel primo webinar gratuito, organizzato da Incomedia, in collaborazione con l’Associazione Nazionale delle Imprese ICT (Assintel) e l’Unione Confcommercio di Monza Brianza.

Il webinar in programma, dal titolo “E-commerce e non solo: gli strumenti digitali per affrontare la pandemia.” si terrà mercoledì 2 Dicembre 2020 alle ore 11:30. In questo incontro, della durata di circa 60 minuti, un esperto di comunicazione web di Incomedia, parlerà degli strumenti che il digitale mette a disposizione per trasformare il proprio business da offline a online, consentendo alle aziende di raggiungere ed ampliare il proprio bacino di clienti, ancora di più in un momento particolare e delicato come quello che stiamo vivendo in questi mesi.

Programma

Il digital in Italia ed in Europa.

L’importanza di essere presenti online

I princìpi base del web design (anche l’apparenza conta)

E-commerce: perché vendere sui marketplace non basta

Sessione di Domande & Risposte

Per partecipare, basta iscriversi qui: https://wsx5.net/webinar

___

A proposito di Incomedia

Da 22 anni Incomedia (incomedia.eu) azienda 100% made in Italy, sviluppa software desktop per Pc che permettono a tutti di ottenere risultati professionali in modo facile e veloce. Fondata a Ivrea nel 1998 dai fratelli Federico e Stefano Ranfagni, è oggi una realtà affermata in Europa e nel mondo. Il prodotto di punta WebSite X5® (websitex5.com) è presente in oltre 40 paesi attraverso una rete consolidata di partner internazionali, che rende accessibile e conveniente la creazione di siti e negozi online per utenti di ogni livello di esperienza, dal principiante al professionista, interessati a creare un sito in modo facile e veloce. In 5 semplici passi.

