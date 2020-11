Dieci Nazioni con più turisti dal 1995 al 2020. Nel 2020 l’Italia perde oltre il 50%

In questo video l’evoluzione delle 10 Nazioni al mondo con più turisti dal 1995 al 2019. I dati del 2020 fanno riferimento alla proiezione dei turisti. Proiezione realizzata grazie all’utilizzo di diverse fonti e dabatase (Enit, Agenzia Nazionale del Turismo, Visit Britain, Trade Gov US).

Qual è stato l’impatto del Covid-19 sul turismo internazionale in Italia e negli altri principali Paesi? Secondo diversi rapporti nel 2020 i turisti in Italia non dovrebbero superare i 33 milioni. I dati previsionali dicono infatti che i turisti nel 2020 dovrebbero essere tra i 31 e i 33 milioni. In calo di oltre il 50% rispetto al 2019 dove il dato era stato di 64 milioni e 500 mila.

Il calo maggiore tra i Paesi con più visitatori nel 2019 lo avrà la Cina. Nel 2020 sono previsti infatti sono 6 milioni e mezzo di turisti da tutto il mondo rispetto ai quasi 66 milioni del 2019. Un discorso simile alla Thailandia che ha deciso di riaprire al turismo da pochissime settimane dopo la chiusura avvenuta tra marzo e aprile.

