Diciamo basta al dio Denaro!

Scusate questa espressione cruda ma penso che sia ora come Occidente di dire basta nel fare affari con regimi dispotici e liberticidi. A chi mi riferisco, a tanti ed in primis alla Cina, prima con genocidio del Tibet, passato distrattamente in Occidente ed adesso alla ottusa repressione in Hong Kong, senza poi parlare sull’appoggio dato a suo tempo alle politiche di sterminio omicida in Sudan e di violenze senza limiti in Birmania. E poi adesso, il coronavirus, che direi di chiamare cinesevirus, il governo autoritario di quel paese non abbia, e nutro questo sospetto, dato informazioni tempestive al resto del mondo e, piuttosto che chiedere scusa sul ritardo nel dare tempestive notizia del dilagare dell’epidemia, come dovrebbe fare un paese moderno ha fatto filtrare notizie pilotate e di quanti morti ci sono stati in Cina non si sa, ma si presume. Poi anche vicino a casa nostra sul mare Mediterraneo la Turchia e l’Egitto non brillano per democrazia e diritti umani e noi cosa facciamo, vendiamo delle fregate e ci facciamo fregare ancora una volta sulla fine del povero Regeni, per il quale occorre chiedere la verità, tutta la verità e non fare affari con chi non ci dice come è morto un nostro connazionale. Mi sembra che oggi siamo simili ai romani del III secolo d.C. che per paura che tra di loro ci fosse chi voleva usurpare il titolo di Imperatore mettevano nell’esercito i barbari considerati di animo semplice e poco avezzo agli intrighi della decadente civiltà romana, poi la fine che hanno fatto lo sappiamo bene tutti. Adesso in nome del dio Denaro, degli affari trattiamo con stati liberticidi, pensando che non sono nostri problemi e cosi gli diamo sempre più forza. I paesi canaglia sono molti di più ma ho scelto solo questi perché sono schifato che del povero Regeni non sappiamo che fine ha fatto ma nel contempo gli vendiamo delle fregate, fregandocene della sua fine e del regime che alligna in quel Paese. Che tristezza!

Favria, 27.06.2020 Giorgio Cortese

Ho smesso di domandarmi perché. Ogni problema è un’opportunità.

Commenti