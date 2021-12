Dicembre.

Eccoci arrivati a Dicembre il dodicesimo ed ultimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano, conta di 31 giorni e si colloca nella seconda metà di un anno civile. Al tempo degli antichi romani era il decimo mese del calendario, da cui il nome, che iniziava con il mese di marzo. Tra i tanti proverbi aventi dicembre per protagonista: “Dicembre mese di bruma: davanti mi scalda e dietro mi consuma”; “Seminare decembrino vale meno d’un quattrino”; “Dicembre piglia e non rende”, “Dicembre gelato non va disprezzato”; “Dicembre vezzoso, anno capriccioso”; “Dicembre nevoso, anno fruttoso”; “Dicembre imbacuccato grano assicurato”. Si dice anche: “Per i Santi Innocentini son finite le feste ed in quattrini”; “Dicembre, davanti t’agghiaccia e di dietro t’offende, o viceversa”; “Dicembre variante, freddo costante”. “Per Sant’Anso, 1 dicembre, uno sotto e uno in mano”; “Se piove per Santa Bibiana, 2 dicembre, dura quaranta dì e una settimana”; “Per Santa Bibiana, 2 dicembre, scarponi e calza di lana”; “A Santa Barbara, 4 dicembre, sta’ intorno al fuoco e guardalo”; “Per San Nicola di Bari, 6 dicembre, festa o non festa, a scuola non si resta”; “A San Nicola di Bari, 6 dicembre, la rondine passa i mari”; “A Sant’Ambrogio il freddo cuoce”; “Chi si rinnova per Maria, 8 dicembre, scampa la malattia”; “Se San Damaso, 11 dicembre, venerate, sarete in pace con chi amate”. Ed ancora: “Da Santa Lucia, 13 dicembre, il freddo si mette in via”; “Santa Lucia da la brodarella, Natale da le stradarella”; “Santa Lucia con il fango, Natale all’asciutto”; “Da Santa Lucia a Natale il dì s’allunga quanto un passo di cane”; “Santa Lucia. Il giorno più corto che ci sia”; “Per Santa Lucia e per Natale, il contadino ammazza il maiale”; “A San Graziano, 18 dicembre, lo scaldino in mano”; “Chi per Natale non ammazza il porco, tutto l’anno resta col muso storto”; “Avanti Natale, né freddo né fame”; “Se avanti Natale fa la brina riempi la madia di farina”. “San Tommè, 21 dicembre, cresce il dì quando il gallo alza un piè; A Natale, 25 dicembre, freddo cordiale”; “Natale, in pantanella, Pasqua in polverella. Natale, al balcone, Pasqua al tizzone”; “Da Natale in là il freddo se ne va”; “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”; “Chi fa Natale al sole, fa Pasqua al fuoco”; “A San Silvestro, 31 dicembre, la neve alla finestra Per San Silvestro, ogni oliva nel canestro”. Un proverbio romanesco, riferito al freddo pungente di dicembre recita: “Le ggiornate d’inverno sò mozzichi”, e cioè “sono morsi”; mentre i veneti sentenziano: “L’inverno l’è ‘l boia dei veci, el purgatorio dei puteleti, e l’inferno dei poareti”, “Il freddo è il boia dei vecchi, il purgatorio dei bambini e l’inferno dei poveri”. In ogni modo i contadini sperano che nevichi perché “Sotto la neve pane, sotto l’acqua fame”; ed in Piemonte si dice che “Au dezember fioca senza gelé a val pe’ i gran pi’ d’un liamé”, e cioè “Se a Dicembre nevica senza gelare vale per il grano più di un letamaio, inteso come concimazione”. Attenzione però, perché se nevica troppo tardi la neve tende a gelare e allora per il grano sarebbe terribile: “La neve prima di Natale è madre, dopo è matrigna”, rammenta un altro proverbio. Benvenuto Dicembre!

Favria, 1.12.2021

Buona giornata. Oggi è primo Dicembre tirate fuori luci, addobbi. Invadete le case con la miglior musica natalizia perché sta iniziando il miglior periodo dell’anno. Felice

FIDASAUGURI!

Grazie donatori del generoso gesto di solidarietà umana in questo anno Ti aspettiamo sabato 11 dicembre presso sede FIDAS cortile interno Comune Favria dalle ore 15,00 alle ore 19,00 per chi ha donato nel 2021 consegna panettone e calendario 2021. Ti comunico inoltre che verranno indette nello stesso pomeriggio elezioni per il nuovo Direttivo per gli anni 2022- 2025. Per info o Tua candidatura cell.333 171 48 27. Purtroppo causa pandemia Ti chiedo confermare tua presenza è orario di passaggio per evitare assembramenti.

Grazie Ti aspettiamo e auguri di buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Commenti