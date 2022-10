DiaSorin, la multinazionale della diagnostica di laboratorio con sede a Saluggia, ha diffuso nei giorni scorsi i dati finanziari dei primi nove mesi del 2022.

La società, quotata al FTSEMib, ha terminato il periodo in esame con ricavi netti per 1,01 miliardi di euro, in aumento del 17,9% rispetto agli 858,9 milioni registrati nei primi tre trimestri dello scorso anno; a parità di tassi di cambio il giro d’affari sarebbe salito del 9,6%.