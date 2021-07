Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Diana e Atteone

Oggi Vi racconto del mito di Diana e Atteone, narrata da Ovidio nelle Metamorfosi. Il cacciatore Atteone vagando per i boschi si imbatte in un gruppo di Ninfe intente a bagnarsi con la loro Signora, la dea Diana. Essa sorpresa per essere stata colta in un momento di intimità con le sue caste ninfe, con un gesto di furia imbarazzata spruzza l’uomo con l’acqua, tramutandolo in un cervo. Egli fugge impaurito e incapace di rivelare la sua identità finisce sbranato dai cani della sua stessa muta. Di questo mito ne parlava Euripide, e molte volte in Grecia è stato raffigurato su vasi e murali un mito che ha affascinato decine di pittori, da Cranach a Crivelli a Tiziano, e pensatori e poeti, come Ovidio, Giordano Bruno e Jung. Tutti sembrano aver colto nella storia un profondo significato allegorico, un avvenimento della coscienza o della psiche individuale in diverse culture. Atteone rappresenta l’intelletto a caccia della saggezza divina e proprio quando l’intelletto solleva il velo che lo divide dalla vera realtà, la saggezza- Sophia, scorgendone il mistero lunare, ecco che resta intrappolato dall’oggetto del suo desiderio, diventandone vittima. Le conseguenze per i mortali accidentalmente coinvolti negli affari degli dei e le immancabili tragedie che capitano loro, designano le divinità greche come supremamente indifferenti al destino dell’uomo mortale . Non c’è perdono, rimpianti , riscatto o una seconda possibilità a disposizione di coloro che incontrano loro e la loro implacabile volontà.

Favria, 15.07.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nella vita di ogni giorno il bene diventa bene quando non è sprecato. Felice giovedì.

Commenti