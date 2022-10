Raid vandalico alla scuola media Giovanni Falcone di Ivrea. La denuncia arriva dal personale Ata, che martedì mattina si è accorto della devastazione avvenuta nelle aule.

I vandali hanno distrutto con un cacciavite i monitor delle lavagne digital board e delle Lim. Non contenti hanno mangiato dei biscotti sulla scrivani del vice preside Paolo Clemente. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Ivrea.

Chi si è introdotto nella scuola sapeva dove entrare perché il sistema d’allarme non sarebbe scattato. E non sono stati trovati vetri infranti o porte forzate.

Nell’istituto scolastico sono state pesantemente danneggiate cinque lavagne multimediali (alcune sono state incise con un cacciavite), il computer nell’ufficio del dirigente scolastico è stato distrutto e lo stesso un televisore nell’aula musica. Spariti anche otto computer portatili. I danni sono stati quantificati in alcune migliaia di euro e del caso si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Ivrea.

