E’ stata condannata a un anno e otto mesi di carcere Manuela Fregonese, 34 anni di Ivrea, già candidata al Consiglio comunale della città con Casapound, finita a processo per la detenzione di un fucile a canne mozze con matricola abrasa e per la ricettazione dell’arma risultata rubata 10 anni prima. La donna è stata invece assolta (perché il fatto non costituisce reato) per la piantina di marijuana coltivata nel balcone di casa. Era finita nei guai in concorso con l’ex compagno Antonio Capriulo che, a marzo, aveva patteggiato una pena di due anni. I due erano stati fermati dalla polizia nel settembre 2020. La procura di Ivrea aveva chiesto per la donna una condanna a due anni e quattro mesi. La sentenza di primo grado è stata pronunciata ieri.

