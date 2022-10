Un detenuto ricoverato nel reparto psichiatria dell’ospedale Martini, a Torino, si è barricato in una stanza trattenendo il personale presente: dopo un’ora di trattativa è stato bloccato da un intervento di una squadra di carabinieri.

L’episodio si è verificato ieri sera ed è stato segnalato dai sindacati di polizia penitenziaria Osapp, Uil Pa-pp, Sinappe, Fns Cisl, Fsa Cnpp. L’uomo è di origine straniera e ha 37 anni. Secondo quanto è stato ricostruito, al momento di assumere la terapia prescitta ai medici ha dato in escandescenze e, per minacciare i presenti nel reparto, ha utilizzato il piede di un tavolo in alluminio che aveva staccato.

Sul posto è poi intervenuta anche la polizia penitenziaria. Le organizzazioni sindacali chiedono l’emanazione di specifiche direttive in materia di ordine e sicurezza “anche circa il necessario uso dei mezzi previsti dalla legge”. “Il capo del Dap – è la conclusione della nota – batta un colpo. La politica faccia altrettanto”.

