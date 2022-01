Un detenuto della casa circondariale di corso Vercelli, A.F., di nazionalità italiana, è morto oggi di Covid all’ospedale di Ivrea dov’era stato portato ieri d’urgenza in seguito ad un forte malore. Aveva 71 anni e non era vaccinato, si presume per scelta. Subito è scattato uno screening nella sezione presso cui l’uomo era alloggiato e domani si procederà con tutte le altre. Due le persone risultate positive. Nessun “contagio” tra il personale.

Il virus sarebbe entrato nell’Istituto attraverso i colloqui con i famiglia o con gli avvocati.

