Design for the next community, festival dell’architettura a Ivrea

Design for the next community è il progetto organizzato dalla Città di Ivrea, vincitore del bando “Festival dell’Architettura” promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. In programma dal 18 al 27 settembre, nel ricordo indelebile di Adriano Olivetti a sessant’anni dalla morte, il Festival contribuisce al percorso di valorizzazione del Sito Patrimonio Mondiale UNESCO “Ivrea, città Industriale del XX secolo”.

Quello di Ivrea è uno tra i 7 progetti finanziati insieme a Cagliari, Bari, Roma, Reggio Emilia, Colle Val d’Elsa (SI) e Favara (Ag).

Per dieci giorni Ivrea ospiterà performance, dibattiti, installazioni, laboratori, conferenze e workshop finalizzati alla partecipazione attiva di cittadini, amministratori, imprese, associazioni locali. L’obiettivo è di stimolare un dialogo volto a favorire una consapevolezza di comunità nata dal pensiero innovativo di Adriano Olivetti, una visione architettonica, urbanistica e sociale unica nel suo genere.

Le zone che costituiscono il Sito Patrimonio Mondiale, sia il nucleo centrale (core zone) racchiuso nell’asse di Via Jervis, sia i quartieri circostanti (buffer zone), fungeranno da contenitore dei numerosi eventi. Si spazierà dalla cultura del progetto (in primis architettonico, ma anche urbanistico, del prodotto e della grafica), a quella modernista olivettiana, alle avanguardie contemporanee, basate sulla formulazione di algoritmi generativi.

Le architetture olivettiane saranno protagoniste e quinta naturale per approfondimenti, più o meno tecnici, passeggiate narrate, momenti dedicati alla street art, visite a case private, convegni, laboratori e workshop: iniziative diversificate finalizzate a stimolare e coinvolgere cittadini di tutte le età, addetti ai lavori e appassionati.

Le talk vedranno la partecipazione di ospiti di livello internazionale appartenenti, a vario titolo al mondo dell’architettura. I workshop, dedicati all’informatica, e in particolare ad Arduino e Processing, indagheranno le potenzialità e le criticità di un approccio progettuale in cui il software e il mondo digitale non sono solamente strumenti gestionali del processo, ma possono assumere anche valenza creativa. Un’occasione di riflessione per dialogare sulle potenzialità e i rischi degli strumenti informatici nei processi progettuali in architettura, product e graphic design.

Per info sul Festival dell’Architettura di Ivrea: www.ivrea.design

Scarica il Programma Festival dell’Architettura di Ivrea 2020

Scarica la scheda sponsor

Leggi il Comunicato della Direzione Generale Creatività Contemporanea – MiBACT

Per maggiori informazioni: Ufficio del Turismo di Ivrea – +39 0125 618131 – info.ivrea@turismotorino.org

