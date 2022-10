Per quasi un decennio, dal 2013 all’inizio del 2022, la Divisione Deposito Nazionale e Parco Tecnologico di Sogin è stata diretta da Fabio Chiaravalli, 67 anni, geologo. E’ un volto noto anche nella nostra zona perché è stato lui, nel 2021, a condurre le molteplici sessioni del Seminario nazionale per l’individuazione del Deposito, compresa quella riguardante i siti “potenzialmente idonei” in Piemonte.

Ai primi di gennaio del 2022 l’organigramma di Sogin è stato modificato, e Chiaravalli è stato sostituito «per sopraggiunte modifiche organizzative».