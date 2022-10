I Comuni di Caluso, Chivasso, Mazzè e Rondissone denunciano Sogin.

In attesa di sapere se l’area To-10 (Mazzè-Caluso-Rondissone) sia stata depennata o meno dall’elenco dei siti “potenzialmente idonei” che erano stati individuati in provincia di Torino per ospitare il deposito nazionale per il materiale radioattivo, così come sembrerebbe da un’anticipazione pubblicata sito internet L’Essenziale che ha pubblicato una mappa – non ufficiale, ma verosimile – datata maggio 2022 in cui i siti “idonei” si sono ridotti a 58, le amministrazioni comunali del chivassese vanno alla carica.

Nei giorni scorsi, le quattro Giunte hanno approvato una [...]