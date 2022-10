Deposito nazionale per il materiale radioattivo, “Io mi Rifiuto” invita alla prudenza. Nei giorni scorsi il sito internet L’Essenziale ha pubblicato quella che dovrebbe essere “la bozza inviata a marzo dalla Sogin al Ministero della Transizione ecologica”: una mappa – non ufficiale, ma verosimile – datata maggio 2022 in cui i siti “idonei” ad ospitare il deposito nazionale per il materiale radioattivo si sono ridotti a 58.

In Piemonte – se questa fosse davvero la versione definitiva della Cnapi – sarebbero stati espunti i due siti “potenzialmente idonei” che erano stati [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.