In questa annosa vicenda della ricerca del sito in cui realizzare il Deposito nazionale per il materiale radioattivo, uno che si distingue sempre per non aver letto le norme o non aver capito cosa sta succedendo è il sindaco di Mazzè, Marco Formia. Una prima volta – nel gennaio 2021, quando anche il suo Comune venne inserito nella Carta dei siti potenzialmente idonei – lamentando che i Comuni e le Regioni interessati non fossero stati consultati prima della pubblicazione della Cnapi; ma la legge – in vigore da più di dieci anni, [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.