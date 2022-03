TORINO. (u.l.) – Il “Tavolo di confronto e trasparenza e partecipazione sulle attività di messa in sicurezza dei materiali e dei siti nucleari, sull’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e sul trasporto di materie radioattive e fissili” (per brevità “Tavolo della trasparenza nucleare”) è stato istituito dalla Regione Piemonte con la Legge 5/2010. Un anno più tardi, con deliberazione della Giunta regionale del 17 maggio 2011, sono state stabilite la sua composizione e le modalità di svolgimento delle attività. Da allora si riunisce periodicamente (prima del Covid in presenza, poi on line) per informare [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.