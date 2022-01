CASALBORGONE. L’amministrazione comunale guidata da Francesco Cavallero ha depositato lo scorso 14 gennaio il bilancio di previsione 2022/2024 del comune di Casalborgone. Il documento resterà disponibile al vaglio dei consiglieri comunali per 20 giorni. Poi, presumibilmente nei primi giorni di febbraio, sarà convocato il consiglio per l’approvazione.

“Questo bilancio ci permetterà di utilizzare fondi per interventi che dal nostro punto di vista risultano fondamentali – spiega il vicesindaco con delega al bilancio, Fabrizio Conrado –. Si tratterà in primo luogo di sicurezza stradale, tema imprescindibile. Poi saranno effettuate una serie di azioni per quanto riguarda la riqualificazione [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.