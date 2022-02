“A tutti i Paesi coinvolti diciamo: fermatevi! Deponete le armi e le minacce di guerra! Perché Ivrea è da sempre una Città noviolenta e rispettosa dei diritti umani, del dialogo, dell’amicizia tra i popoli, della tolleranza.”.

Più di 500 sabato scorso al presidio in piazza per dire “Sì” alla pace e “No alla guerra in Ucraina, organizzata da ANPI, Associazione Ecoredia, Associazione Mare Aperto, Associazione Rosse Torri, Azione Cattolica, Centro Aiuto Vita MPV Ivrea, Centro Documentazione Pace, Centro Gandhi, CGIL-CISL-UIL del Canavese, Circolo PRC-SE di Ivrea, Circolo PD e Democratiche PD di Ivrea/Cascinette, Emergency, Economia Disarmata del [...]



