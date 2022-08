“Qui la situazione è drammatica. C’è da stupirsi non quando i fascicoli vanno in prescrizione, ma quando non ci vanno”.

E’ quanto afferma all’ANSA il magistrato Gabriella Viglione, procuratore capo a Ivrea, commentando la notizia del processo per maltrattamenti in famiglia dichiarato prescritto ieri dal tribunale. “In questo momento – spiega Viglione – in procura ci sono 17 mila fascicoli pendenti, non considerando quelli a carico di ignoti. I pubblici ministeri, secondo la pianta organica, dovrebbero essere nove, ma ce ne sono cinque, quattro dei quali arrivati nel 2021. Ognuno di loro, quindi, deve trattare una media di più di tremila casi a fronte delle poche centinaia che spettano ai colleghi di altre sedi. Di viceprocuratori onorari ce ne sono solo quattro. Anche il personale amministrativo e di polizia giudiziaria è in quantità largamente insufficiente. La conseguenza è che molti fascicoli non possono essere movimentati”.

Il problema – viene spiegato in ambienti giudiziari – nasce dalla riforma del 2012 che ha soppresso quelli che venivano considerati i “tribunali piccoli”. A Ivrea è stata assegnata una competenza territoriale su una porzione consistente della provincia di Torino (si arriva fino a Venaria Reale e a San Mauro, alle porte del capoluogo) ed è ora la seconda più grande del Piemonte per estensione.

“Ma la pianta organica – conclude Viglione – non è assolutamente adeguata”.

